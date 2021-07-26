Парад ВМФ, фильмы и Олимпиада в Токио волновали сибиряков в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Парад ВМФ в Санкт-Петербург прошел 25 июля. Сибиряки с замиранием следили за трансляциями в Интернете, смотрели по телевизору парад в честь Дня военно-морского флота. Посмотреть видео можно здесь.

Еще, конечно, иркутян волнует тема здоровья. Накануне ученые подтвердили влияние коронавируса на когнитивные способности человека. Установлено, что наибольшие проблемы в решении интеллектуальных задач испытывают люди, перенесшие COVID-19 в тяжелой форме – подробности здесь.

По традиции, сибиряки интересуются киноновинками. В этот раз искали все о фильмах «Кроваво-красное небо» и «Клаустрофобы 2: Лига выживших». И обязательно в рейтинге популярности по интересам наших земляков – спорт. В этот раз иркутяне следили за Олимпиадой в Токио, кстати, Светлана Гомбоева, родившаяся в Иркутской области, завоевала 25 числа серебряную медаль в командной стрельбе из лука.

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