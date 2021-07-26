Безгорбый верблюд гуанако появился в Иркутском зоосаде. Фото: Иркутский Зоосад

В Иркутском зоосаде – новенький! Безгорбый верблюд гуанако поселился там. Его накануне привезли из Абакана. Об этом сообщают сотрудники зоопарка.

- Адаптация животного прошла успешно: молодой самец освоился в вольере, спокойно подпускает к себе работников и с интересом наблюдает за посетителями, - рассказали КП-Иркутск в Зоосаде. – Ему полгода, но у него пока нет имени. По сложившейся уже у нас традиции нарекут верблюжонка иркутяне. Записочки с вариантами можно оставить на кассе. Мы выберем наиболее подходящее имя.

В зоопарке у новенького - специальный рацион из сена и зерен, а в качестве лакомства – фрукты и зеленые ветки. Продолжительность жизни в неволе у гуанако до 30 лет.

Гуанако может развивать скорость до 56 км/ч. Фото: Иркутский Зоосад

СПРАВКА «КП»

Гуанако - безгорбый верблюд, водится в Южной Америке, может приспосабливаться и к засушливым степям, и к саваннам, а также неплохо чувствует себя там, где растут кустарники и даже леса.

Питается в природе гуанако кактусами, кустарниками, цветами, грибами, фруктами, лишайниками. Вырастает до 140 сантиметров в холке, а весить может до 140 килограммов.

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- убегая от хищников способен развивать скорость до 56 км/ч;

- от укусов хищников гуанако спасает толстая кожа на шее;

- обороняясь безгорбый верблюд плюется – метко и далеко.

Иркутянам предстоит выбрать имя безгорбому верблюду. Фото: Иркутский Зоосад

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