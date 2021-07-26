Цены на топливо и продукты обсудили в правительстве Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

В правительстве Иркутской области обсудили цены на топливо и продукты в регионе. Совещание провел губернатор региона Игорь Кобзев, участвовали в нем заместитель руководителя ФАС России Тимофей Нижегородцев, сотрудники правительства области и мэры территорий.

- Ситуация на рынке потребительских товаров не может оставаться без внимания региональной власти, - сказал Игорь Кобзев. - Самый популярный на сегодня вопрос жителей: «Почему растут цены на бензин и продовольственные товары?». В июле Иркутская область заняла первое место в Сибири по стоимости ГСМ. Кроме того, непростой остается ситуация с поставками сжиженного углеводородного газа, которая вызвана значительным ростом оптовых цен.

Тимофей Нижегородцев сообщил, что поручил специалистам регионального управления ФАС выяснить, почему топливо в Приангарье поднимаются цены на топливо. Губернатор области также отметил, что планируется предложить «Роснефти» пересмотреть поставки, учитывая спрос в регионе.

Теперь о газе. Областное правительство ранее обратилось в Минэнерго России, предложив ввести меры по сдерживанию роста на оптовом рынке.

Что касается роста цен на продукты, здесь, по словам специалистов, ситуация стабильнее, чем в некоторых других регионах. Тем не менее, составлен план действий. Игорь Кобзев поручил изучить динамику изменения стоимости продуктов, открыть новые площадки для ярмарок и обратить внимание на перспективы развития личных подсобных хозяйств с использованием соцконтрактов.