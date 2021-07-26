Сибиряки помогают врачам красной зоны в Иркутске бесплатными обедами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Третья волна пандемии по всей стране проходит тяжелее, чем первые две. В это непростое время каждому из нас нужно собраться с силами и соблюдать все необходимые требования коронавирусного времени – носить маски, соблюдать дистанцию, а еще помогать друг друга, особенно врачам. Они сейчас испытывают колоссальные нагрузки – и физические, и психологические. Что хоть как-то облегчить их будни «Комсомолка» совместно с Общественной палатой Иркутска, ООО «Сервер», арт-галереей «Диас», Иркутским госуниверситетом и Иркутским фондом культуры объявила о старте акции «Врачам красной зоны – бесплатные обеды».

В ней уже приняли участие депутат Думы Иркутска Алексей Кудрявцев, Иркутский госуниверситет, председатель совета Всероссийского студенческого корпуса спасателей Приангарья Яков Миндрулев и директор ледового городка «Хрустальная сказка» Ния Мухамадеева. Обеды возила и «Комсомольская правда». Недавно подключились и простые горожане. Первой была Галина Лосикова, а накануне свой вклад внесла еще одна читательница «Комсомолки» Инна Мошкова. Она перевела 150 рублей «на организацию питания медиков в период пандемии».

Помочь в силах каждый. Помните, не бывает маленьких сумм, есть только сам факт благотворительности.

«Комсомольская правда» продолжает принимать заявки от организаций, предпринимателей, всех желающих помочь людям в это не простое время. Все собранные средства будут аккумулироваться Иркутским фондом культуры, а отчеты о движении публиковаться в печати.

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