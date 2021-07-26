Музей «Глазковский некрополь» намерены создать в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

История - рядом с нами. В парке Парижской коммуны в Иркутске есть уникальное древнее захоронение «Глазковский некрополь», его возраст – около 8 тысяч лет! Археологи ведут там раскопки. Планируется, что в скором времени на месте здесь появится музейно-туристический комплекс.

Сейчас специалисты обсуждают будущий проект. Так, предлагается открыть музей истории человека, а в нем разместить реконструкцию раскопок. Важно, что для этого выбрали место, где археологи уже закончили работы.

- Идея создания на этой территории музея впервые озвучена в 1921 году, - отметил мэр города Руслан Болотов на заседании, посвященном проекту. - Последние годы не раз поднимался вопрос создания здесь музея, но реализация всегда стопорилась из-за ограничительных мер. Сегодня нам удалось разработать такой сценарий, реализация которого не попадает под запреты. Сложилась и благоприятная ситуация, когда к нам направлено внимание федерального центра. У нас есть возможность получать средства по федеральным программам и грантам. Новый комплекс станет еще одной достопримечательностью Иркутска.

На создание комплекса потребуется около 220 млн рублей. Глава областного центра поручил оперативно заняться подготовкой заявок на федеральное финансирование и инвестиции, чтобы начать воплощать проект не позднее 2023 года.

СПРАВКА «КП»

«Глазковский некрополь» - это единственное в мире древнее захоронение, сохранившееся в центре крупного города. Его обнаружили в 1887 году. За это время раскопана 71 древняя могила, где находились 115 погребенных.