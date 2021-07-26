Цена на кислород для больниц Иркутской области выросла за год в 6 раз

Кислород необходим больным коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На встрече с заместителем руководителя Федеральной антимонопольной службы России Тимофеем Нижегородцевым и руководителем регионального управления Александром Кулишом спикер ЗС Александр Ведерников обратил внимание на рост цен на кислород. Это болезненный вопрос для Приангарья.

- Иркутский авиазавод отпускал кислород медучреждениям и продолжает это делать сейчас по 26 тысяч рублей за тонну. Но этого недостаточно. Больницы вынуждены покупать кислород у предприятий других городов - Красноярска, Новосибирска, Томска, Новокузнецка, Хабаровска. И там тонна кислорода стоит от 116 до 125 тысяч рублей, - рассказал Александр Ведерников.

Поставщики кислорода подняли цену в 6 раз по сравнению с 2020 годом. А каждый день больницам Иркутской области требуется 30-35 тонн кислорода.

- Правительство России, федеральное министерство промышленности и торговли делают все, чтобы увеличить производство кислорода, сбалансировать предложение и спрос, - сообщил заместитель руководителя ФАС России. - Этим вопросом занимаются ежедневно, внимание уделяется на самом высоком уровне.

Александр Кулиш уточнил, что сейчас отрабатывается обращение в отношении компании, которая является единственным поставщиком кислорода в области. Результаты проверки будут направлены также в Законодательное Собрание.