Дым от лесных пожаров накрыл 11 населенных пунктов в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дым от лесных пожаров в Приангарье и Якутии продолжает накрывать города и села региона. По состоянию на 10 часов утра в зону смога попали 11 населенных пунктов в Бодайбинском ( Бодайбо и поселки Апрельский, Артем, Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз, а также село Большой Патом) и Усть-Илимском (поселки Невон, Седаново, Эдучанка) районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По информации Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не зафиксировано, - рассказали в ведомстве.

В экстренные службы поступило 10 обращений от жителей. Людям были даны рекомендации, как вести себя в случае ухудшения ситуации. Сообщений о плохом самочувствии не было.

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