В Иркутске 9 ресторанов оштрафовали за работу после 23:00 Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Приангарья проверили 110 объектов общественного питания областного центра и выявили 10 нарушений ограничительных мер. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Владельцы 9 ресторанов, кафе и баров региона не соблюдали требования указа губернатора в части режима работы до 23:00 часов. В ночное время в заведениях находилось свыше 10 человек без средств индивидуальной защиты, гражданам предлагались кальяны, спиртные напитки, - рассказали в ведомстве.

Также , согласно указу приостановлена работа саун, но несмотря на это заведение по улице Южная продолжало оказывать услуги. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Напомним, несоблюдение ограничительных мер карается штрафом: для должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случае повторного нарушение возможно принудительное закрытие организации на срок до 90 суток.

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