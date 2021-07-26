Еще у 391 жителя Иркутской области подтвердился коронавирус за сутки Фото: Екатерина ЗАХАРОВА

На 26 июля 391 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 83 836. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 72 922 жителя, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 3670 пациентов. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 368 человек.

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