Ремонт на улице Горная начался в Иркутске

По плану дорога преобразится через полтора месяца. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.

В областном центре приводят в порядок улицу Горная от пересечения с Байкальской до Карла Либкнехта. Отметим, что дорогу сделают удобнее не только для автомобилистов, но и для пешеходов, которых здесь много из-за близости магазинов, торговых центров и кафе. Так, на улице обустроят новые тротуары и газоны, а также велодорожку.

- С технической точки зрения Горная находится в историческом центре Иркутска, где сконцентрировано большое количество подземных инженерных коммуникаций, - сказал заместитель мэра - председатель комитета городского обустройства Роман Орноев. - Понимая это, прежде чем начать асфальтовый ремонт, мы договорились с сетевой организацией о перекладке трубопроводов горячего водоснабжения. Эти работы завершены.

Сейчас подрядчик (к слову, тот же самый, что уже закончил ремонт на Каландаришвили), укладывает бордюр и подготавливает землю. Затем на улице уложат асфальт по двухслойной технологии и заменят фонари. Обновить Горную планируют до середины сентября.

Всего в этом году в Иркутске приводят в порядок 22 километра дорог. Мэр областного центра Руслан Болотов поручил, чтобы работы оценивали специалисты независимого стройконтроля вместе с сотрудниками администрации.