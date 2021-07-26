Автолюбительница за рулем Тойоты насмерть сбила 9-летнего мальчика в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла днем, 25 июля в жилом районе Порожский в Братске. 46-летняя женщина за рулем Тойоты Карины, не успела затормозить перед выбежавшим на дорогу 9-летним мальчиком и сбила его. С различными травмами ребенка госпитализировали. Но спасти ему жизнь врачам не удалось. Он скончался в больнице.

- Выяснилось, что мальчик ушел гулять, не спросив разрешения родителей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – На дорогу он выбежал в неположенном для пешеходов месте.

Дорожные полицейские приводят трагическую статистику. Это уже второй случай гибели детей на дорогах области, за прошлую неделю. Инспекторы ГИБДД еще раз просят родителей напоминать своим детям о соблюдении правил дорожного движения.