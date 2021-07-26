Электросамокаты, изготовленные кустарным способом, сдавали в аренду в Иркутске. Фото: прокуратура Иркутской области

Электросамокаты без марки и модели, изготовленные кустарным способом, сдавал в аренду в Иркутске один из предпринимателей. Правда, то, что это опасно для горожан, в том числе, детей, которые брали самокаты в аренду, его не сильно волновало.

- Предприниматель не сообщал пользователям мощность электросамокатов, а также то, что для его управления необходимо водительское удостоверение категории «М» и защитный мотошлем, - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Иркутской области. – Также владелец самокатов не рассказывал, в каких местах на них разрешено кататься. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Пункт выдачи самокатов закрыли. Также удалено приложение по использованию аренды.

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