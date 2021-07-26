10 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" поступили в Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутскую область поступила партия из 10 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт». Это позволит начать в регионе повторную вакцинацию жителей, которые сделали прививку от коронавируса больше шести месяцев назад. Кроме того в Приангарье завезли 27 тысяч комплектов вакцины «Спутник V» и 1 650 комплектов вакцины «КовиВак». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего в Иркутской области полный курс прививок от коронавирусной инфекции прошли 362 648 человек, первый компонент вакцины поставили 472 926 человек. Работают 118 прививочных пунктов в 54 медорганизациях, - рассказали в ведомстве.

Ежедневное количество заболевших остается высоким, но вместе с этим динамика прироста снижается. Это значит, что пик третьей волны коронавируса пройден.

Сегодня в Иркутской области развернута 6771 койка для лечения пациентов с COVID-19. В госпиталях достаточно мест. Случаев госпитализаций детей в регионе становится меньше.

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