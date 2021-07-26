Мотоциклист погиб, столкнувшись с грузовиком на трассе Байкал Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Трагическая авария произошла вечером, 26 июля на 68 километре трассы Р-258 «Байкал». В районе поселка Глубокая Шелеховского района столкнулись большегруз Вольво и мотоцикл БМВ. После удара грузовик переехал спортбайк и опрокинулся на проезжую часть.

- От полученных травм 26-летний водитель мотоцикла скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что у погибшего не было права управления мотоциклом.

Сейчас на месте аварии работают дорожные инспекторы, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

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