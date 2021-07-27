Погода в Иркутске: 27 июля в городе жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 27 июля. Небесная канцелярия подарит сегодня сибирякам жаркий денек. В городе сегодня воздух прогреется до +28…+30 градусов. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- В областном центре – небольшая облачность, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - отмечают синоптики.

По данным Яндекса, в Иркутске сегодня атмосферное давление составляет 716 миллиметров ртутного столба, что для середины лета в нашем регионе является вариантом нормы. Погода в Иркутской области 27 июля ожидается с переменной облачностью, кратковременные дожди и, возможно, грозы пройдут только в Нижнеудинском районе. Показатели ветра идентичны иркутским, однако, при грозе скорость воздушных потоков усилится до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +28…+33, при облачности выше +23 не будет.

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