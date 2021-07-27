Сбросы Иркутской ГЭС увеличили до 3,3 тысячи кубометров в секунду Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уровень воды в озере Байкал увеличивается каждые сутки, накануне был +1 см. Для снижения интенсивности наполнения озера сбросы Иркутской ГЭС увеличили в очередной раз за июль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приангарью.

- На данный момент сбросные расходы увеличены до 3300 м3/с, - отмечают спасатели. - Такое решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением с учетом понижения уровней воды на реках области, и, в частности, на реке Иркут.

Уровень воды в Байкале накануне был 456,92 метра. Полезный приток в озеро в этом месяце, по данным метеорологов, составляет 120-140 % от нормы, этим и вызвано увеличение сбросов Иркутской ГЭС.

Спасатели контролируют гидрологическую обстановку в областном центре, оповещают население о возможных подтоплениях.

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