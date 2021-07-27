Количество поселков, попавших в зону задымления, увеличилось до 14 в Иркутской области

Количество поселков и городов, попавших в зону задымления, увеличилось до 14 в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 27 июля дым от лесных пожаров окутал 14 населенных пунктов в двух районах Приангарья. Об этом со ссылкой на данные космического мониторинга и сведений от единых дежурно-диспетчерских служб сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Число населенных пунктов, попадающих в зону задымления, растет, напомним, накануне их было 11. Как отмечает в региональном Главке, дым накрывает регион не только из-за пожаров в лесах Приангарья, но также из-за проблем в лесном фонде Якутии и Красноярского края.

- Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано, - говорят спасатели. – Жалоб от населения не поступало.

Окутаны дымкой 27 июля северные районы Иркутской области - это город Бодайбо, поселки Апрельский, Артем, Кропоткин, Балахнинский, Васильевский, Перевоз, Мамакан и село Большой Патом в Бодайбинском районе, еще поселки Мама, Витимский, Колотовка, Мусковит, Луговский в Мамско-Чуйском районе.

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