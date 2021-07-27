Браконьеров с 50-метровой сетью с омулем поймали полицейские на Байкале. Фото: Восточно-Сибирского ЛУ МВД РФ на транспорте

Браконьеров на весельной лодке с рыболовной сетью длиной около 55 метров накануне задержали полицейские на озере Байкал. В запрещенное орудие ловли попалась запрещенная к вылову рыба омуль. Ущерб от преступления оценивается в 113 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управление МВД России на транспорте.

- Мужчин задержали на берегу озера, - рассказывают полицейские. – В пяти километрах от Северобайкальска.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору». Сибирякам грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

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