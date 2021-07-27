Особый противопожарный режим продлится в Иркутской области до 30 августа Фото: "КП" Архив

Жара и ветер не перестают вызывать огромное количество пожаров в Приангарье. Поэтому в северных районах региона до 30 августа продлился особый противопожарный режим. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На территории города Бодайбо и района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, а также городов Усть-Илимска и Братска продлен особый противопожарный режим, - рассказали в ведомстве.

В лесах Иркутской области сейчас действуют высокие классы пожарной опасности. Спасатели неоднократно напоминают людям об ответственности за нарушение запретов: нельзя в такое время ходить в лесу, разводить костры, жечь мусор. За это предусмотрен штраф.

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