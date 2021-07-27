Два грузовика столкнулись на трассе Сибирь в Иркутской области. Фото: УГИБДД Иркутской области

В городе Усолье-Сибирское 27 июля в ДТП попали два большегруза - Nissan Diesel и Mitsubishi Fuso. Грузовики столкнулись на 1809 километре автодороги Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- С различными травмами водитель Nissan Diesel был доставлен в больницу, - говорят инспекторы.

Именно 43-летний автомобилист за рулем Nissan Diesel допустил столкновение, врезавшись в кузов «Митсубиси». Полицейским предстоит выяснить все обстоятельства ДТП и узнать причину аварии.

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