Иркутянин купил симку с подключенным мобильным банком и перевел себе деньги старого владельца Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске перед судом предстал молодой иркутянин, которого обвинили в краже денег с чужой банковской карты. Установлено, что в 2020 году мужчина купил на рынке СИМ-карту. К номеру уже был подключен мобильный банк прежнего владельца. Об этом сообщают в пресс-службе Куйбышевского районного суда.

- В один из дней на указанный номер с абонентского номера «900» поступило сообщение о поступлении денежных средств. У молодого человека возник преступный умысел, направленный на хищение указанных денежных средств с банковского счета путем перевода их на свою карту, - сообщают в ведомстве.

Конечно, после манипуляций злоумышленника, настоящий хозяин быстро заметил пропажу денег со счета.

В суде иркутянин признал вину в полном объеме и раскаялся.

В качестве смягчающих обстоятельств были учтены молодой возраст, а также наличие маленького ребенка у подсудимого. Он родился за неделю до вынесения приговора.

Молодому отцу назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два грузовика столкнулись на трассе Сибирь в Иркутской области. После ДТП один из водителей доставлен в больницу. (подробности)

Браконьеров с 50-метровой сетью с омулем поймали полицейские на Байкале. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. (подробности)

Количество поселков, попавших в зону задымления, увеличилось до 14 в Иркутской области. Дым от лесных пожаров в Приангарье, Якутии и Красноярском крае накрывает регион. (подробности)