4 человека погибли в ДТП с участием мотоциклистов за прошедшую неделю в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика по ДТП в Иркутской области: 13 аварий с любителями мотоциклов произошло за неделю. В них погибли 4 человека, а 13 получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- С начала года на территории Приангарья зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 11 человек погибли и 107 получили травмы, в том числе 29 детей, - рассказали в ведомстве.

Чаще всего причинами этих аварий служат превышение скорости, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции на дороге. Как ни странно, чаще в ДТП попадают водители с опытом вождения от 10 лет.

За нарушение правил езды в этом году инспекторы ГИБДД поймали уже больше тысячи мотоциклистов. 56 из них отстранили за управление транспортом в нетрезвом виде.

Сотрудники ГАИ призывают водителей к соблюдению мер безопасности на дороге. Управлять мотоциклом можно с 16 лет. Необходимо иметь водительские права категории «А» или «М» и использовать защитный шлем.

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