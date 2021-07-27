Спасатели 10 километров несли туристку со сломанной ногой в Бурятии. Фото: БПСО МЧС России

Группа из 11 туристов вышла в пешее путешествие из Улан-Удэ по маршруту: поселок Баргузин – долина реки Гремячая – долина реки Большой Чивыркуй – Чивыркуйский залив. Во время похода одна из участниц травмировала ногу. 47-ллетняя женщина не могла самостоятельно передвигаться. На место выехали 6 спасателей. Об этом рассказали в официальном аккаунте БПСО МЧС России.

- Мы прибыли к началу тропы в сумерках, решили начать движение с рассветом. В 4 утра вышли и в 6.40 на перевале обнаружили пострадавших. Участники группы грамотно оказали первую помощь травмированной женщине. Мы проверили её состояние, зафиксировали на носилках «Парамедик» и приступили к транспортировке по тропе вниз, к дороге. Около 10 км мы прошли за 4 часа, - рассказал руководитель работ, спасатель 1 класса Александр Борисов.

Затем после спасательной операции женщину доставили в центральную районную больницу поселка Баргузин.

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