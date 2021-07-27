395 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: ИВАНОВА Диана

На 27 июля 395 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 84 231. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 73 140 жителей, 218 за минувшие сутки, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 3703 пациента, 33 за сутки. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 371 человек, 3 за сутки.

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