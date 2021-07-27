Сибирячка стала жертвой лжеполицейских и потеряла 130 тысяч рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жительница Нижнеудинска рассказала полицейским, как стала жертвой аферистов. Злоумышленники во время разговора по телефону представились сотрудниками безопасности банка и сообщили о попытке списания денег со счета женщины. Спустя 5 минут на экране телефона сибирячки высветился номер дежурной части местного отдела, который она хорошо знала. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Воспользовавшись технологией IP-телефонии, мошенник, представился полицейским и убедил женщину выполнить все указания, необходимые для сохранности сбережений. Потерпевшая поверила и перевела свои деньги на счета аферистов. Ущерб составил 130 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

Полиция напоминает, используя технологию подмены номера, аферисты звонят якобы из дежурных частей отделов полиции, телефонов доверия или номеров должностных лиц, сведения о которых размещены на официальных сайтах ведомств и просят выполнять требования «сотрудников банков». Перед выполнением переводов крупных сумм посоветуйтесь с родственниками и близкими.

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