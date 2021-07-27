В Култуке водитель грузовика без прав сбил 14-летнюю девочку и скрылся

Виновник ДТП Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 27 июля в поселке Култук. На 99 километре трассы «Байкал» 33-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter сбил 14-летнюю девочку на пешеходном переходе и скрылся. Школьницу с различными травмами доставили в больницу.

- Водителя вскоре нашли, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Оказалось, у него не было водительских прав.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все подробности аварии. Полицейские призывают водителей соблюдать скоростной режим как на городских улицах, так и на трассах.

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