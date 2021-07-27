Прокуратура провела проверку после сообщения в соцсетях о разливе бензина на Байкале. Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Накануне в соцсетях отдыхающие на Ольхоне туристы сообщили о бензиновом пятне на поверхности воды Байкала вблизи мыса Бурхан. Ольхонской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка. Об этом сообщают в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи поселка Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную гражданами на видео, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, прокуратура полагает, что топливо попало в воду во время буксировки судна из-за халатности хозяина. Таким образом, он нарушил правила охраны водных объектов.

Санкция этой нормы предусматривает штраф для граждан в размере до 2 500 рублей, для юридических лиц - до 300 000 рублей.

Правоохранители разыскивают нарушителя.

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