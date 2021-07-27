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Общество27 июля 2021 14:09

Рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов проходят на Ольхоне

За нарушение правил перевозок пассажиров оштрафованы 29 водителей
Анастасия КУРЕНОВА
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Рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов проходят на Ольхоне

Рейды по выявлению нелегальных экскурсоводов проходят на Ольхоне

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ольхоне сотрудники ГИБДД проводят рейды по выявлению и привлечению к ответственности людей, которые организуют незаконные туристические поездки по территории острова. Большинство водителей отечественных внедорожников ведут свою работу без регистрации и без разрешений на перевозку пассажиров по территории острова. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе рейдовых мероприятий на острове Ольхон сотрудниками полиции были выявлены 5 водителей внедорожников «УАЗ», которые перевозили туристов с нарушением требований законодательства. Водители данных транспортных средств осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей и без официального разрешения на перевозку пассажиров. В отношении них составлены административные протоколы, - рассказали в ведомстве.

За игнорирование правил перевозки пассажиров и другие нарушения оштрафованы 29 водителей.

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