Сотрудник Росгвардии задержал в Ангарске водителя, который сбил на дороге двоих детей.

Сержант Росгвардии из Ангарска Валентин Иванов в свой выходной, став свидетелем ДТП, задержал на дороге опасного нарушителя, который до этого успел сбить двоих детей и скрыться с места происшествия. Водитель был сильно пьян и, если бы не реакция военнослужащего, неизвестно чем закончилась бы еще его попытка проехаться по улицам родного города.

-Сержант Иванов ехал на личном автотранспорте по улице Космонавтов, когда заметил, что движущийся впереди него автомобиль ВАЗ 2107 совершил наезд на двух детей 10 и 11 лет, - сообщает пресс-служба Росгвардии. - После чего злоумышленник, не сбавляя скорости, попытался скрыться с места происшествия.

Валентин Иванов остановился, чтобы помочь школьникам. Вызвал на место ДТП скорую и оставил детей на попечение прохожих. Как позже выяснилось, один из детей сломал ногу.

А сам взялся преследовать нарушителя. Как только машина виновника аварии притормозила на перекрестке, военнослужащий подбежал к автомобилю, заглушил двигатель и забрал ключи. Этим сержант наверняка спас еще несколько жизней - было очевидно, что водитель сильно пьян. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые и задержали автомобилиста, который, как оказалось, уже был лишен прав за вождение в пьяном виде.