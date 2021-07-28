Погода в Иркутске: 28 июля синоптики предупреждают о жаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 28 июля подарит горожанам летний зной. Сегодня в городе температура воздуха днем составит +27…+29. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Осадков не ожидается, - говорят метеорологи. – Ветер дует юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня в норме – составляет 715 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 28 июля ожидается с переменной облачностью, местами дожди, сильные в Тайшетском районе, горах Нижнеудинского района, осадков не ожидается на севере региона. Скорость воздушных потоков в Приангарье 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров покажут днем +28…+33, если небо закроют облака выше +23 не будет.

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