Сибирячка перевела 900 000 рублей лжеброкерам в Иркутской области Фото: "КП" Архив

Сказали, что за 10 дней ее 900 тысяч рублей превратятся в полтора миллиона. Сибирячка из города Слюдянка в Иркутской области поверила лжеброкерам и перевела им все свои накопления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Объявление с предложением удаленного заработка женщина увидела в Интернете, заполнила регистрационную форму и оставила свои данные, - рассказываю в полиции. – В тот же день с ней связался лжеброкер, сказал перевести минимальный взнос 9000 рублей, а также инвестируемую сумму.

При этом псевдоспециалист уверял – чем больше сумма, тем выше доход. Так пострадавшая перевела свои накопления – 900 000 рублей. Причем переводы осуществлялись на различные банковские карты, но это не вызвало подозрений у «инвестора».

- Через 10 дней она захотела забрать уже свои якобы полтора миллиона, мужчина потребовал внести налог в размере 13%, женщина отказалась, аферист перестал выходить на связь, - говорят в МВД региона. – Тогда она отправилась в полицию. Отметим, что случаи обмана под предлогом заработка на инвестиционной платформе в Приангарье участились.

В связи с этим полицейские призывают не переводить деньги неизвестным, остерегаться сомнительных предложений о заработках на бирже, если вы не разбираетесь в торговле на фондовом рынке.

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