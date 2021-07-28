В Иркутске фирма с подставным директором незаконно занималась экспортом и переработкой древесины Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Иркутская таможня пресекла незаконную работу фирмы с подставным директором. Оказалось, что в 2019 году неизвестные предложили иркутянину 1998 года рождения заработать 25 тысяч рублей. Условием было зарегистрировать на свое имя общество с ограниченной ответственностью, занимающееся экспортом и переработкой древесины и стать его директором. Молодой человек согласился, выполнил все требования и больше не принимал участия в судьбе фирмы. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской таможни.

- Ранее директором данного общества значился другой гражданин, от имени которого, в том числе, был заключен внешнеэкономический контракт на поставку из Литвы оборудования для переработки древесины. При этом в качестве предоплаты за товар в адрес фирмы-инопартнера за рубеж было переведено более 8 миллионов рублей, однако оборудование в Россию поставлено не было. Затем для ухода от правовой ответственности руководство фирмой было передано подставному лицу, - пояснили в ведомстве.

Иркутская таможня возбудила уголовное дело о регистрации юридического лица на фиктивного руководителя. Проводится дальнейшее расследование.

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