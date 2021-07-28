Еще у 398 жителей Иркутской области подтвердился коронавирус за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 28 июля 398 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Иркутской области выявили за сутки. Количество заболевших с начала пандемии в регионе увеличилось до 84 629. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Переболели и справились с вирусом в Иркутской области 207 человек, с начала пандемии - 73 347. Выписались из больниц за сутки 84 пациента. 5346 жителей продолжают лечение в медучреждениях региона, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так от COVID-19 в регионе умерло 31 пациент, всего 3734 человек. От иных заболеваний, не связанных с вирусом скончались 373 пациента, 2 за минувшие сутки.

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