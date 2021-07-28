Жительницы Тайшета избили ковшом и задушили свою знакомую Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Тайшете жестоким убийством закончилась ссора между тремя местными жительницами. Две пьяные женщины в возрасте 27 и 29 лет напали на 46-летнюю знакомую. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу, - рассказали в ведомстве.

Следователи выяснили, что в июне 2020 года обвиняемые уже с утра были пьяными. Они находились в частном доме вместе с потерпевшей. Внезапно начался конфликт. Напавшие избили женщину руками и металлическим ковшом, который взяли на кухне. В итоге решили добить ее и задушили ремнем от сумки. Тело спрятали под сараем.

Теперь, спустя год следствия, региональная прокуратура вынесла злоумышленницам обвинение по статье за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и направила дело в суд.

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