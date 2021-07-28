Военкомат Иркутской области ищет родственников Генриха Серебренникова и Вазиха Валиева. Фото: администрация Иркутска

Региональный военкомат разыскивает родственников Генриха Серебренникова и Вазиха Валиева для передачи им найденных наград. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.

- На территории Иркутской области найден Орден Славы III степени №351249. В соответствии с информацией Центрального архива Министерства обороны РФ, данная награда была вручена Генриху Александровичу Серебренникову, - рассказали в ведомстве.

Солдат родился в 1923 году в селе Знаменка Жигаловского района Иркутской области. На момент награждения в 1947 году он проживал в Иркутске на улице Мопра, в доме №3. Сейчас его родных разыскивают в нашем регионе.

Родственников не только этого военного ищет военкомат. Так, в мае 2021 года в лесу Костромской области нашли медаль «За отвагу» №1323449. Этой медалью был награжден красноармеец Вазих Валиев в 1944 году. Он был родом из Татарстана, Казанской области, Баиненского района, деревни Сарки-Дертели. Его родных ищут по всей России.

Родственников этих героев просят откликнуться для получения данных наград.

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