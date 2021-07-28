Отключение горячей воды в Иркутске 29 июля: районы, адреса, когда включат. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Отключение горячей воды в Иркутске 29 июля запланировано энергетиками. И, конечно, оно пройдет не по всему городу, хотя и затронет по нескольку улиц в Свердловском, по одной - в Октябрьском, Правобережном и Ленинском округах. Причем, в доме по ул. Розы Люксембург, 29 особого дискомфорта могут и не почувствовать - из-за работ горячую воду подавать будут, но пониженной температуры, то есть чуть теплую.

Энергетики, размещая информацию, отметили, что их главная задача - провести ремонтные работы и не допустить развития на тепловых сетях в дальнейшем аварийной ситуации. Полный перечень улиц и адресов, которых коснется временное отсутствие комфорта из-за отключения горячей воды в Иркутске 29 июля опубликован в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании в социальной сети инстаграм

Итак, смотрим адреса, уточняем, где не будет горячей воды в Иркутске 29 июля.