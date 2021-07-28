На Иркутской ГЭС вновь увеличили сбросы воды Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Байкале уровень воды продолжает расти. Поэтому режим работы Иркутского гидроузла в очередной раз изменили. Сбросы воды на ГЭС увеличатся на 100 кубометров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 27 июля на заседании, проведенном Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, было принято решение об увеличении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 3400 м³/с на период с 29 июля до особого указания, - рассказали в ведомстве.

Из-за высокой приточности озера Байкал спасатели с особым вниманием контролируют обстановку на реке Ангаре. Жителей садоводств на островах и низменности предупреждают о риске подтопления. На случай эвакуации сотрудники МЧС подготовили более 300 единиц техники и около 900 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Людей бурятской национальности не пускаем": хозяйку гостиницы на Байкале затравили в соцсетях за пост о туристах. МВД начало проверку по факту. (подробности)

Пелена от дыма лесных пожаров в Якутии накрыла Иркутск. Помимо областного центра смог окутал 17 городов и сел Приангарья. (подробности)