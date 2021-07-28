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Общество28 июля 2021 13:45

На Иркутской ГЭС вновь увеличили сбросы воды

С 29 июля они составят 3,4 тысячи кубометров в секунду
Анастасия МОРОЗОВА
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На Иркутской ГЭС вновь увеличили сбросы воды

На Иркутской ГЭС вновь увеличили сбросы воды

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Байкале уровень воды продолжает расти. Поэтому режим работы Иркутского гидроузла в очередной раз изменили. Сбросы воды на ГЭС увеличатся на 100 кубометров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 27 июля на заседании, проведенном Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, было принято решение об увеличении сбросных расходов Иркутской гидроэлектростанции до 3400 м³/с на период с 29 июля до особого указания, - рассказали в ведомстве.

Из-за высокой приточности озера Байкал спасатели с особым вниманием контролируют обстановку на реке Ангаре. Жителей садоводств на островах и низменности предупреждают о риске подтопления. На случай эвакуации сотрудники МЧС подготовили более 300 единиц техники и около 900 человек.

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