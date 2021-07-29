Погода в Иркутске: 29 июля пройдет кратковременный дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 29 июля будет облачной с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, но вечером прольется кратковременный дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Днем в областном центре воздух прогреется до +23…+25, - говорят метеорологи. – Ветер дует с юго-востока, но сегодня сменит направление на северо-западное, скорость воздушных потоков 6-11 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья в норме - составляет 713 миллиметров ртутного столба. Погода в Иркутской области 29 июля ожидается с переменной облачностью, кратковременными осадками, сильные и местами очень сильные дожди и грозы пройдут в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья. Порывы ветра при грозах до 15-20 м/с. Столбики уличных термометров покажут +22…+27, если небо затянут облака выше +14…+19 синоптики не обещают. Жара сегодня в северных и верхнеленских районах, там +28…+33, местами +22…+27.

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