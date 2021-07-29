Телеведущий назвал «глупостью и вздором» необычные имена детей Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Каких только сейчас экзотических имен не встречают сотрудники ЗАГСов, выдающие свидетельства о рождении. Родители новорожденных пытаются выделить своего ребенка из толпы других и порой просто сами придумывают новые имена. Такое поведение музыкальный критик Сергей Соседов считает «выпендрежем». Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

- Если бы я был паспортистом, некоторые имена я бы не регистрировал ни под каким предлогом, что бы мне ни грозило, - поделился с NEWS.ru телеведущий. - Родители должны думать головой, прежде чем давать такие экзотические имена. Это может отразиться на судьбе человека.

При этом журналист Сергей Соседов отмечает, что давать необычные имена детям стало модно еще во времена СССР, когда появились Вилена (Владимир Ильич Ленин), Октябрина (в честь Октябрьской революции) и другие. Телеведущий также рассказал один очень интересный случай, связанный с Анной Ахматовой, именами и псевдонимами – подробности здесь.

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