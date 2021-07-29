Полицейские Иркутска разыскивают мужчину, страдающего провалами в памяти Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают 35-летнего Романа Тумакова, страдающего провалами в памяти. Мужчина ушел из дома по улице Ангарская 27 июля и до сих пор о нем ничего неизвестно. С просьбой найти Романа к сотрудникам полиции обратился его брат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы Романа Тумакова – выглядит на 35 лет, ростом 180 сантиметров, тип лица европейский, телосложение среднее, зеленые глаза, русые волосы ,коротко стриженные, - говорят полицейские. – Носит густую бороду.

В числе особых примет – шрам в виде полумесяца ( от операции). Вероятно, в тот день он булл одет в шорты, тапки и серую мастерку. Если вы видели Романа Тумакова 27-го числа или позже, позвоните в полицию.

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Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Романа Тумакова, просьба позвонить по телефонам: 02 (с мобильного 102, 112), либо по телефонам (83952)21-36-00, 24-35-11, 8-952-618-45-14.