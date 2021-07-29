Несколько детских садов Иркутска «заминировали» 29 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу в несколько детских садов Иркутска утром, 29 июля поступили звонки с сообщением о минировании. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» сообщили источник в правоохранительных органах.

Точное количество «заминированных» детских садов не сообщается. Известно, что всех детей и воспитателей срочно эвакуировали. Сейчас здания, в которые поступили звонки проверяют специалисты.

Откуда поступили звонки также проверяется.

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