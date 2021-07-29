Приставы списали со счета иркутянина 256 000 рублей - компенсацию за вред здоровью знакомого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Иркутска признал 30-летнего мужчину в причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому и постановил выплатить 256 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба. Но иркутянин делать этого не собирался, пока не вмешались судебные приставы. Об это сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

- Мы ознакомили должника с необходимостью выплатить озвученную сумму, также рассказали о принудительных мерах, - говорят судебные приставы. – Но деньги так и не поступили. Пришлось все-таки применить принудительные меры.

Так, было вынесено ограничение в праве управления транспортными средствами. Но даже это не подвигло мужчину рассчитаться с долгом. Деньги пришлось списывать со счета.

- Спустя некоторое время денежные средства были списаны с расчетного счета неплательщика и перечислены взыскателю, - рассказала заместитель начальника отдела Ирина Иванова.

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