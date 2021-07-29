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Экономика29 июля 2021 7:13

Эксперты предупредили, что дорогой кофе станет еще дороже

По их мнению, потребители более доступной продукции не заметят изменений
Ольга ЛИПЧИНСКАЯОльга ЛИПЧИНСКАЯ
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Эксперты предупредили, что дорогой кофе станет еще дороже.

Эксперты предупредили, что дорогой кофе станет еще дороже.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подорожание цен на кофе будет наиболее заметно в его дорогом варианте. А вот те жители страны, что привыкли довольствоваться растворимым на бегу, почти ничего не заметят. Об этом сообщил NEWS.ru генеральный директор Ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

Почему так? На стоимость кофе повлияла непогода в Бразилии. В прошлом году в стране - поставщике ароматного продукта случилась засуха, а сейчас стоят заморозки. Кроме того, свой вклад внесла и пандемия. Из-за этого приостанавливали работу морские порты. В результате средняя стоимость аренды контейнера для грузоперевозок увеличилась в 3—4 раза.

Кроме погоды и пандемии, вмешались и торговые войны между США и Китаем. Пооценкам эксперта, цены могут вырасти на 10-12%, и это не очень много. И действительно, обычный покупатель этого не заметит, потому что марки, которые он обычно берет, не подорожают. Но и обеспеченный потребитель дорогого продукта тоже не обратит внимания на рост цены - они больше ценят качество и комфорт.

Однако, это логические выводы. А как пойдет на самом деле? Эксперт также не стал исключать варианта с возможностями магазина искусственно манипулировать ценами, как это происходило в случае с подсолнечным маслом.