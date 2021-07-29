В Иркутской области наркоторговца отправили за решетку на 11 лет Фото: ГУ МВД по Иркутской области

36-летний житель Иркутского района приговорен к 11 годам тюрьмы особого режима за сбыт наркотиков. В марте 2020 года он закупился редким синтетическим наркотиком весом около 4,2 грамм. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЛУ МВД России на транспорте.

- Полученное средство расфасовал для дальнейшего сбыта. «Закладки» планировал спрятать в полосе отвода Кругобайкальской железной дороги в районе поселка Култук Слюдянского района, - рассказали в ведомстве.

Его задержали оперативники на станции Иркутск-Пассажирский. В его машине под капотом нашли 50 «закладок», которые он еще не успел разложить.

Как выяснилось, он уже был судим за торговлю наркотиками. Это было учтено при вынесении приговора Слюдянским районным судом.

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