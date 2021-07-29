Прокуратура выясняет, почему загорелись штабели леса у поселка под Братском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел сегодня утром на берегу Братского водохранилища, за три километра от поселка Харанжино. Загорелась сложенная в штабели древесина, хранившаяся на базе. Прокуратура Братского района начала проверку исполнения требований пожарной безопасности и соответствия правилам лесного и земельного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Сейчас на месте тушения пожара уже выясняются причины случившегося.

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