За покушение на мошенничество при отлове собак возбудили дело на предпринимателя в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии следствия, иркутский бизнесмен заключил договор на отлов бездомных собак с администрацией города. Однако о якобы проделанной работе предоставил подложные документы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате противоправных деяний органам местного самоуправления причинен материальный ущерб около сорока тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

По условиям контракта он должен был вылавливать собак, вакцинировать и маркировать их.

Сейчас прокуратура собирает все необходимые доказательства по данному факту.

Полиция возбудила уголовное дело по статье за покушение на мошенничество. Преступнику грозит срок до 2 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Связывала руки и била полотенцем»: в Иркутске нянечку, которая истязала ребенка-инвалида, отправили в колонию. Медработника судили сразу по двум статьям. (подробности)

«Они притянулись, продырявив кишечник»: проглотившего магнитные шарики годовалого малыша спасли иркутские хирурги. Ребенку предстоит долгая реабилитация, сейчас его переводят из реанимации. (подробности)