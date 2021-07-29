Проверки водоемов продолжаются в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Управления Роспотребнадзора продолжают проверять водоемы Иркутской области на безопасность для купания. В этом году еще ни один пляж не прошел проверку. Так, специалисты признали еще два места непригодными для купания. Они расположены на реке Киренга в рабочем поселке Улькан и селе Казачинское. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Купание в указанных водоемах является фактором риска для здоровья населения, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники Управления исследуют качество воды на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели для благополучия населения в летний сезон. Всего в 2021 году запланировано проверить 61 мониторинговую точку.

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