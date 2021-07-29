Крупный пожар остановили за 3 километра до поселка Харанжино в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар на берегу Братского водохранилища локализован. Огонь от загоревшихся штабелей леса распространился на площади 40 тысяч квадратных метров. Из-за сильного ветра в зоне риска находился поселок Харанжино, где проживает 658 человек, в том числе 118 детей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Около семи утра сегодня, 29 июля, на берегу Братского водохранилища, в трех километрах от поселка Харанжино, загорелись штабели леса. Высота кладки больше 12 метров – примерно четырехэтажный дом, а площадь сложенной древесины – более 1000 квадратных метров, - рассказали в ведомстве.

Первыми к месту приехала добровольная пожарная команда. Они решили столкнуть бревна в воду, но бульдозеры не смогли подойти к ним из-за высокой температуры. Затем на тушение была отправлена техника братского пожарно-спасательного гарнизона, но ей предстояло проехать 170 километров до поселка. Из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Огонь тушили с воздуха.

Прокуратура Иркутской области начала проверку, чтобы выяснить причину пожара.

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