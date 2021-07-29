Лучница Светлана Гомбоева проиграла в 1\32 финала Олимпиады в Токио. Фото: инстаграм спортсменки.

Лучница Светлана Гомбоева уступила в 1\32 в борьбе за медали в личных соревнованиях голландской спортсменке Габриэле Шлессер. Спортсменки, у обеих в активе уже есть серебро Олимпиады в Токио ( наша спортсменка взяла его в команде, голландка - в миксте) соревновались на равных.

Настолько на равных, что если первый сет остался за Габриэлой, то второй - за Светланой. А дальше случилось то, что редко бывает в спорте вообще и в стрельбе из лука в частности - три подряд ничьи. Матч окончился со счетом 5:5. Причем победа могла бы уже достаться Светлане Гомбоевой - ее соперница послала стрелу на 9 очков, но попала в край 10-балльного круга. Выстрел справедливо засчитали как "десятку", а лучниц отправили на перестрелку.

Удача оказалась на стороне Габриэлы Шлессер. Она попала в девятку, а наша Светлана дрогнула.

Но нельзя не поздравить еще раз Светлану Гомбоеву с серебром Олимпийских игр в команде, она отдала этому много сил. Поздравляем спортсменку и со званием «Заслуженный мастер спорта России». Соответствующий приказ был подписан министром спорта России Олегом Матыциным 28 июля 2021 года.

Светлана Гомбоева тренируется под руководством Константина Эрдыниева и Гэрэлмы Эрдыниевой в Улан-Удэ. А ее первый тренер- Ольга Галушко.