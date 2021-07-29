Ученые исследуют, как уровень Байкала влияет на экосистему

Александр Ведерников на встрече с Игорем Бычковым и Ендоном Гармаевым.

Уровень Байкала стал главной темой встречи председателя Заксобрания региона Александра Ведерникова с директором Иркутского филиала СО РАН Игорем Бычковым и директором Байкальского института природопользования Ендоном Гармаевым.

Ученые рассказали, что изучат, как уровень воды в Байкале влияет на экосистему. Кроме того, оценят, какой ущерб изменения наносят экономике и инфраструктуре прибрежной территории Бурятии и Иркутской области. Помимо этого будет дана социально-экономическая оценка последствий при изменении уровня озера и регулировании сбросов на Иркутской ГЭС. Результатом работы станут также предложения по минимизации рисков и ущерба.

Эту научно-исследовательскую работу ученые начнут в ближайшее время и будут вести в течение трех лет. Для чего? Это позволит научно обосновать требования к регулированию уровня озера, а также даст эколого-экономическую оценку этому процессу. Сейчас уровень Байкала регулируется постановлением правительства России. В документе учтены не все аспекты.